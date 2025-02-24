НБУ продал рекордный объем валюты с начала года для поддержки курса гривны

НБУ в течение недели 17-21 февраля 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 1,191 млрд долларов.

Это на 77,8% больше, чем в течение предыдущей недели 10-14 февраля - 670,10 млн долларов.

Всего с начала года НБУ продал на межбанке 6,066 млрд долларов, что почти в два раза больше, чем бюджетная помощь Украине от международных партнеров (3,1 млрд долларов).



Курс доллара

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

На прошлой неделе Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на 3 копейки - с 41,62 до 41,59. Курс поднимался в течение недели 41,73 грн/доллар, но в конце упал. Курс ниже, чем максимум в начале января - 42,28 грн/доллар.

Ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,85 грн/доллар. Курс значительно ниже, чем в начале января, когда он превышал 43 гривны.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, спрос на валюту был высоким в конце прошлого года в связи с большим объемом международной помощи Украине. Часть этих денег была потрачена на импорт, из-за чего НБУ увеличил объем продажи на межбанке до рекордных 5,3 млрд долларов.

Спрос на валюту оставался значительным и в начале 2025 года из-за сезонного фактора. Однако во второй половине января ситуация изменилась, и доллар начал дешеветь.

Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский заявил, что в конце января спрос на валюту снизился, в результате гривна укрепилась, а объем чистой продажи валюты НБУ сократился. "НБУ имеет достаточно инструментов для сохранения устойчивой ситуации на валютном рынке и в дальнейшем", - добавил он.