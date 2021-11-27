НБУ продав рекордний обсяг валюти, щоб стримати падіння гривні

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 22-26 листопада 2021 року продав на міжбанківському валютному ринку 630,10 млн доларів. Це рекордний обсяг валюти з гострої фази коронакризи, коли центоробанк продав за тиждень 16-20 березня 2020 року 1038,00 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк продовжив продаж валюти, збільшивши її в порівнянні з минулим тижнем (103 млн доларів) більш ніж в шість разів. Тим не менш, курс долара за тиждень виріс на 2,0% до 27,10 гривень - максимуму за 5 місяців.

Всього з початку 2021 року НБУ купив на міжбанку 3 606,70 млн доларів і продав 984,70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2622,00 млн доларів.