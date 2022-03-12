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НБУ закликав учасників світового страхового ринку відмовитися від роботи з Росією

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) закликав учасників світового страхового ринку не приймати на страхування усі ризики, країнами походження яких є Росія та Білорусь. НБУ звернувся до іноземних страховиків та іноземних професійних об’єднань страховиків і перестраховиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Країна-агресор та країна, яка підтримує її дії, повинні бути ізольованими від світового ринку страхування. Команда НБУ вживає всіх можливих заходів для цього. Наша мета сьогодні - забезпечити фінансовий тил українців та максимально протидіяти військовій агресії російської федерації та її поплічників", - прокоментував заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Відкритий лист Національного банку надіслано ключовим страховим асоціаціям у США, ЄС, Японії, Туреччині та інших державах-партнерах.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Національний банк України