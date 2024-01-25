НБУ приостановил снижение учетной ставки: что повлияло на решение

Как отметил Пышный, "решение согласовывается с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения в целевой диапазон 5% ± 1 п.п. на горизонте монетарной политики".

"Учитывая баланс рисков, необходимость поддержания курсовой устойчивости и умеренной инфляции в 2024 году с последующим ее приведением в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. на протяжении 2025 года, правление НБУ решило сохранить неизменную учетную ставку, а также другие процентные ставки по операциям НБУ", - сказал он.

Пышный сообщил, что базовый сценарий прогноза НБУ, в предположения которого закладывается получение достаточного объема международного финансирования и снижение рисков безопасности со следующего года, предусматривает незначительное снижение учетной ставки со второй половины 2024 года.

Изменение ставки

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 г., когда НБУ снизил ставку до 22%. В сентябре НБУ снизил ставку до 20%, в октябре – до 16%, в декабре – 15%.

Ранее НБУ сообщал, что большинство членов Комитета по монетарной политике (КМП) видят пространство для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году. По их мнению, если макроэкономическая ситуация будет развиваться близко к базовому сценарию и реализации ключевых негативных рисков удастся миновать, НБУ сможет продолжить цикл смягчения процентной политики. Важной предпосылкой этого, в частности, является восстановление ритмичности поступления внешней помощи. Этот вопрос должен решиться, ведь ключевые партнеры декларируют постоянную позицию по поддержке Украины.

Учетная ставка

Отметим, учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Посредственно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, посредством которого НБУ влияет уровень инфляции, есть учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции за 9-18 месяцев.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, ставки по банковским кредитам в Украине в 2024 году могут снизиться после снижения учетной ставки НБУ в декабре 2023 года. В то же время ставки по депозитам, скорее всего, существенно не изменятся.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 г., когда инфляция составляла 5,0%.

Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2024 год до 9,7%.