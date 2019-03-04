НБУ попередив банки про схему відмивання політиками брудних коштів

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Схема з ОВДП використовується публічними діячами та пов'язаними з ними особами

Національний банк рекомендував банкам приділяти більше уваги моніторингу фінансових операцій клієнтів з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованими в іноземній валюті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в листі НБУ, характер таких операцій може свідчити про легалізацію "брудних" коштів. Йдеться про так звані циклічні операції, особливістю проведення яких є купівля юридичними особами за вищою ціною та продаж за нижчою (тобто зі збитком) ОВДП з однаковим ISIN-кодом упродовж короткого проміжку часу, зокрема одного робочого дня.

Зазначена схема може реалізовуватися через фінансових посередників на фондовому ринку і відбуватися в кілька етапів:

на першому етапі брокер, діючи від свого імені за рахунок і за замовленням юридичної особи, купує в банка пакет ОВДП, далі він продає, а інший брокер купує зазначений пакет ОВДП за ціною нижчою від придбання (але в межах ринкових цін), діючи за рахунок і за замовленням фізичної особи;

цей же пакет ОВДП знов за більшою ціною викуповує перший брокер, який діє від свого імені, проте за рахунок і за замовленням юридичної особи, надалі він знову перепродає пакет ОВДП на користь фізичної особи за нижчою ціною, а фізична особа здійснює його подальший продаж банку за привабливішою ціною;

у результаті таких циклічних операцій фізична особа отримує інвестиційний прибуток, а юридичні особи - інвестиційний збиток у такому ж розмірі.

"Така схема отримання інвестиційного прибутку використовується клієнтами банків, зокрема, українськими публічними діячами, близькими та пов’язаними з ними особами з метою штучного формування доходів та подальшої їх легалізації під час декларування", - йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення в деклараціях про доходи абсолютної більшості кандидатів у президенти України.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у зв'язку з відмиванням на українських фондових біржах доходів, отриманих нелегальним шляхом. За версією СБУ, в 2017-2018 роках співробітники бірж спільно з торговцями цінними паперами організували механізм легалізації незаконних доходів і виведення коштів за кордон. За схемою торговці проводили сумнівні фінансові операції купівлі-продажу ОВДП. Загальна сума легалізованих коштів становить понад 100 млн гривень.