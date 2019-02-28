НБУ запропонував втричі зменшити граничну суму розрахунків готівкою

Пропозиція стосується розрахунків юридичних осіб з фізичними особами

Национальный банк Украины выставил на общественное обсуждение проект изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст документа.

Как отмечается на сайте НБУ, предлагается снизить предельную сумму наличных расчетов субъектов хозяйствования с физическими лицами с 50 тыс. грн до 15 тыс. грн. Таким образом, новый лимит составит 10% от суммы, установленной для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

"В то же время предельная сумма расчетов наличными физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тыс. грн включительно останется без изменений", - отмечается в документе.

Как отметили в НБУ, целью разработки этого документа является

сужение сферы использования наличных;

содействие уменьшению тенизации экономики;

дальнейшее развитие безналичного сегмента;

обеспечение стабильности поступлений наличности в банковской системе.

Напомним, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, уровень теневой экономики Украины в январе-сентябре 2018 года составил 32% от официального ВВП, что на 1 п.п. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2019 года в обращении находилось наличности на общую сумму 400,1 млрд грн. По данным НБУ, в обращении находилось 2,95 млрд штук банкнот на сумму 397,8 млрд грн и 13,1 млрд штук монет 2,2 млрд грн.