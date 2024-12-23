НБУ пояснил рост курса доллара в конце 2024 года

Как отмечается в обзоре НБУ, до сих пор смягчение части ограничений на движение капитала имело достаточно умеренное влияние на рынок, ведь более трети выплат за границу в результате либерализации компании осуществили, используя собственную валюту.

"В то же время осенью увеличился спрос на наличную валюту со стороны населения. Рост спроса является главным фактором дополнительного давления на обменный курс", - говорится в отчете.

В отчете отмечается, НБУ и в дальнейшем остается ключевым участником валютного рынка, а его интервенции - основным инструментом сбалансирования спроса и предложения на валюту.

"НБУ имеет возможность покрывать дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания", - говорится в документе.

По данным НБУ, поступление международной помощи позволяет поддерживать международные резервы на достаточном уровне, несмотря на увеличение спроса на валюту. С IV квартала прошлого года объем резервов превышает 100% уровень адекватности по критерию МВФ, в конце 2024 года он ожидается близким к 120%.

По прогнозу Национального банка, достаточность резервов по этому критерию постепенно будет снижаться, однако все равно будет превышать 100% и в течение 2025 года.