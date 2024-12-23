Доллар подскочил в начале недели: свежие курсы в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины возобновил рост. Наличный доллар дорожает вслед за повышением на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 23 декабря средний курс продажи доллара в Украине вырос на 20 копеек до 42,30 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 44,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,80 гривен, евро по 43,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,97-41,99 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 9 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после того, как он четыре дня подряд обновлял исторический максимум.

Официальный курс на 23 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,8761 гривен за 1 доллар (-0,0531 грн).

Официальный курс евро составит 43,5114 гривен за 1 евро (-0,0656 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, спрос на валюту на межбанке вырос до максимума с мая 2022 года. НБУ в течение недели 16-20 декабря 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,417 млрд долларов.

С начала года НБУ продал на межбанке 32,8 млрд долларов. Этом меньше объема международной помощи Украине, которая по состоянию на 19 декабря составила 38,7 млрд долларов. Кроме того, Украине получит транш МВФ на 1,1 млрд долларов.

Ране в НБУ заявили, что увеличение бюджетных расходов на конец года является традиционным сезонным явлением. НБУ ожидает увеличения спроса на валюту и готов компенсировать дефицит.