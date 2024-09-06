НБУ пояснил стабильность курса доллара за последний месяц

"Сбалансированность валютного рынка в августе несколько улучшилась, учитывая неизменные объемы предложения иностранной валюты при одновременном снижении спроса как на межбанковском, так и на наличном сегментах", - говорится в обзоре.

Как отметили в НБУ, сохранению устойчивой ситуации и улучшению курсовых ожиданий способствовали сдвиги в вопросах получения международной финансовой помощи.

Обменный курс гривны колебался в обе стороны под влиянием рыночных факторов, незначительно девальвировавшись за месяц. Разница между наличным и официальным курсами не превышала 1%, сократившись в конце августа до 0,4%, говорится в обзоре.

Благодаря лучшей сбалансированности рынка в августе чистая продажа иностранной валюты НБУ снизилась до 2,7 млрд долларов, сообщили в НБУ.

Спрос на валюту и курс доллара

Напомним, Национальный банк Украины в августе 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,679 млрд. долларов, что на 19,2% меньше, чем в июле.

Официальный курс доллара колебался в августе в узком диапазоне от 41 до 41,35 грн/доллар. За месяц вырос на 0,4% – до 41,19 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,4%

Население Украины в августе 2024 года купило в баках 780,8 млн долларов. Объем покупки сократился на 30,1% по сравнению с июлем, когда украинцы купили рекордный почти за 12 лет объем валюты – 1,117 млрд долларов. Наличный доллар подорожал за месяц на 10 копеек до 41,40 грн/доллар.