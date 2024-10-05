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НБУ пояснил, что позволило удержать гривну, несмотря на рост спроса на валюту

Фото: курс доллара в сентябре не изменился из-за достаточных резервов НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В сентябре 2024 года чистый спрос на иностранную валюту в Украине вырос, реагируя на сезонные факторы. В то же время, значительная международная помощь в августе позволила увеличить продажу валюты для компенсации дефицита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (октябрь 2024 года).

"С целью поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке и предотвращения чрезмерных курсовых колебаний НБУ увеличил чистую продажу иностранной валюты до 3,2 млрд долларов, а также принял дополнительные меры по противодействию непроизводительному оттоку капитала", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, обменный курс гривны колебался в обе стороны под влиянием рыночных факторов, однако остался практически на уровне августа. Разница между наличным и официальным курсами в течение месяца не превышала 1,0%.

"Поступление значительных объемов международной финансовой помощи в августе дополнительно способствовало усилению способности НБУ поддерживать устойчивую ситуацию на валютном рынке", – отметили в НБУ.

Международная помощь и курс доллара

Напомним, в августе Украина получила значительный объем международной помощи – более 8 млрд долларов, из которых 3,9 млрд долларов от США и 4,2 млрд долларов от ЕС. В сентябре Украина не получала помощи.

НБУ в сентябре 2024 года продал на межбанковском валютном 3,214 млрд долларов, что на 19,9% больше, чем в августе (2,679 млрд долларов). Но курс доллара снизился с 41,19 до 41,16 грн/доллар.

В ЕБРР считают, что одной из главных причин роста курса доллара на 12,7% за последний год были паузы в международной помощи Украины.

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