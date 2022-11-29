В НБУ пояснили скачок ставок банков по кредитам для населения

"Это изменение, прежде всего, объясняется завершением кредитных каникул, которые банки ввели с начала полномасштабной войны", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, стоимость гривневых ссуд субъектам хозяйствования на протяжении ІІІ квартала в дальнейшем росла - до 20.1% годовых. Преимущественно повысились ставки по ультракоротким кредитам крупным предприятиям. Рост ставок по кредитам МПБ сдерживался ограничениями в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".