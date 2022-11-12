В НБУ поябъяснили скачок инфляции выше 25%

Основной причиной ускорения инфляции в октябре до 26,6% остаются прямые последствия полномасштабной войны России против Украины. Среди них: нарушение производства и цепей снабжения, рост производственных издержек бизнеса, ситуативное увеличение спроса на отдельные товары и услуги, а также снижение предложения товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Национального банка Украины ( НБУ ) относительно уровня инфляции.

"Влияли на цены и косвенные последствия войны: курсовые эффекты и ухудшение ожиданий населения и бизнеса", - говорится в комментарии.

Как отметили в НБУ, рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился до 27,2% г/г. Быстрее дорожали мясные продукты, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и соусы в результате увеличения производственных затрат бизнеса из-за более высокой стоимости сырья, энергии и логистики. Ускорился рост цен на сухофрукты, рыбные продукты, оливковое и подсолнечное масло и производные последнего (майонезы, маргарины, спреды) на фоне переноса на цены изменения курса гривны. Учитывая существенное расширение экспорта молочной продукции из Украины, увеличилась стоимость масла и сыров на внутреннем рынке.

Цены на непродовольственные товары также росли более высокими темпами (на 19,9% г/г) под влиянием исчерпания запасов импортной продукции (закупленных по более низкому курсу), эффектов переноса скорректированного курса гривны и ухудшения ожиданий. В частности, ускорилось удорожание одежды и обуви, товаров для дома (посуды, мебели, домашнего текстиля, бытовой техники и химии), электроники, авто, товаров личного ухода и товаров для ремонта. "Учитывая повышенный спрос, усиленный обстрелами энергетических объектов, возросла стоимость обогревателей, плит и других товаров, связанных с резервным питанием и обеспечением тепла", – добавили в НБУ.

Темпы роста стоимости услуг не изменились (15,7% г/г). С одной стороны, медленнее дорожали телекоммуникационные услуги, страхование автомобилей, а также услуги маникюра, кинотеатров, по управлению многоквартирными домами и установка металлопластиковых окон. С другой стороны, на фоне более высокого спроса быстрее росла стоимость медицины, услуг химической чистки, ремонта, гостиниц и ресторанов, говорится в комментарии.

По данным НБУ, стремительно ускорился рост цен на сырые продукты питания (до 47,1% г/г). Самый весомый вклад в такую динамику имело существенное удорожание яиц. "Это объясняется уничтожением птицефабрик, ростом производственных затрат и нарушением технологических цепей производства яиц в начале войны, текущими проблемами с энергоснабжением, а также уменьшением поголовья кур на выращивании у домохозяйств, в том числе из-за миграции населения", - говорится в сообщении.

Высшими темпами росли цены на фрукты, прежде всего импортные, из-за курсовых эффектов, усложненной логистики и увеличения их стоимости на мировых рынках. Скорее дорожала и свинина, учитывая ограниченное предложение живца свиней и перебои с электроснабжением. В результате повышения стоимости энергоносителей и более медленных по сравнению с прошлым годом темпов сбора сахарной свеклы ускорился рост цен на сахар.

В то же время рост стоимости муки, гречихи и других круп замедлился под влиянием лучших, чем ожидалось, урожаев. Замедлилось и подорожание овощей, прежде борщового набора, благодаря расширению предложения из центральных и северных областей.

Рост административно регулируемых цен остался на уровне предыдущего месяца (14,6% г/г). Мораторий на повышение тарифов на природный газ и тепловую энергию для населения и дальше сдерживал административную инфляцию. Темпы роста цен на табачные изделия также не изменились по сравнению с предыдущим месяцем из-за усиления конкуренции со стороны нелегальной продукции. Кроме того, замедлялся рост стоимости транспортных услуг, учитывая стабилизацию цен на топливо.

В то же время, еще больше дорожали алкогольные напитки на фоне роста производственных затрат (на энергию, сырье и тару). Возросла также стоимость дров из-за увеличения спроса на альтернативные виды топлива в результате обстрелов энергетической инфраструктуры.

Темпы роста цен на топливо снизились (до 61,9% г/г). "Это объясняется замедлением подорожания нефти в годовом исчислении, а также налаживанием поставок через границы с европейскими странами, пояснили в НБУ.

"Инфляционное давление в условиях войны ожидаемо усиливается. Однако инфляция остается контролируемой, а ее текущая динамика соответствует траектории прогноза Национального банка. Последний предполагает рост инфляции до 30% в конце этого года и ее замедление в 2023 году", - говорится в комментарии.