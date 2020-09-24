У НБУ пояснили ситуацію на валютному ринку

Національний банк України (НБУ) продовжує дотримуватися політики плаваючого валютного курсу. Курс гривні до долара буде рухатися в обидва боки в залежності від ситуації на ринку.

Про це заступник голови НБУ Дмитро Сологуб сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Повертаючись до ситуації з ринком, я думаю, що вона чисто тактична і люди домислюють. Моя позиція залишається в тому, що ми дотримуємося плаваючого валютного курсу, та гривня буде рухатися в обидві сторони. Якщо я побачу, що з якихось причин це не відбувається, ви про це перші дізнаєтеся, я ж Twitter не дарма завів", - сказав він.

Сологуб додав, що зміна тактики НБУ на міжбанківському валютному ринку, ймовірно, пов'язані з кадровими змінами в департаменті відкритих ринків.

"Я можу сказати, що директор департаменту відкритих ринків - це дуже важлива позиція, роботу свою директор департаменту робив добре, з моєї точки зору, його не потрібно було міняти", - підкреслив Сологуб.

Коментуючи ослаблення гривні на міжбанку протягом 12 днів (з 29 серпня по 15 вересня, з 27,555 грн/долар до 28,105 грн/долар), заступник голови НБУ підкреслив, що в даному випадку варто дивитися не на тривалість девальвації, а на її обсяг.

"Ринок повинен рухатися, повинна бути волатильність. Те, що він втрачав трохи копійок кожен день - окей, обсяги змін не такі великі", - зазначив він.

Нагадаємо, директор Департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко з 21 серпня завершив роботу на посади за власним бажанням.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Національний банк України з 14 вересня продав на міжбанківському валютному ринку 160 млн доларів для згладжування коливань.

Нагадаємо, за даними НБУ, девальвація гривні у вересні 2020 року була викликана тим, що збільшився попит на валюту з боку імпортерів. Для згладжування коливань Національний банк України відновив інтервенції з продажу валюти.