НБУ пояснив уповільнення інфляції

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Динаміка інфляції відповідає очікуванням НБУ

Фактичний показник інфляції в лютому 2019 року практично відповідав траєкторії прогнозу Національного банку. Про це йдеться в коментарі НБУ.

Яка зазначили в НБУ, споживча інфляція у лютому 2019 року в річному вимірі сповільнилася до 8,8% з 9,2% у січні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,5%. Базова інфляція у річному вимірі в лютому сповільнилась до 7,8% з 8,3% у січні.

"Базова інфляція уповільнилася дещо швидше, ніж очікувалося, завдяки суттєвому зміцненню обмінного курсу гривні. Це компенсувало вищі темпи зростання цін на продукти харчування, спричинені переважно тимчасовими чинниками", - йдеться в коментарі.

У НБУ зазначають, що сповільнилося зростання цін на непродовольчі товари (до 2,8% р/р). Це відбувалося насамперед завдяки зміцненню обмінного курсу гривні, що позначилося на цінах імпортованих товарів чи товарах зі значною імпортною складовою.

Як зазначається в повідомленні, темпи зростання цін на послуги знизилися до 14,1% р/р. Річні темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки знизилися до 9,2% р/р. Зростання цін на сирі продукти харчування у лютому прискорилося до 4,6% р/р. Темпи зростання адміністративно регульованих цін залишилися незмінними (18,7% р/р). Ціни на паливо продовжували знижуватися (на 5,9% р/р) завдяки падінню світових цін на нафту в попередні місяці та зміцненню курсу гривні.

"Поточна динаміка споживчої інфляції та її складових свідчить про послаблення інфляційного тиску, що відповідає прогнозу Національного банку, опублікованому в "Інфляційному звіті" (січень 2019 року)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в порівнянні з січнем зросли на 0,5%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 1,5%. У річному вимірі (до лютого 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,8%.

Нагадаємо, за даними соцопитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", 62% респондентів назвали високу інфляцію серед головних проблем, 28% - систему охорони здоров`я, 26% - соціальний захист бідних, 26% - безробіття, 23% - падіння курсу гривні, 20% - військові дії на Донбасі.