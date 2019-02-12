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НБУ пояснив прискорення темпів інфляції в січні

Новини » Фінанси    12.02.2019 - 10:50
НБУ пояснив прискорення темпів інфляції в січні
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Динаміка споживчих відповідає прогнозам НБУ і свідчить про послаблення інфляційного тиску

Фактичний показник інфляції в січні 2019 року (1,0% у місячному вимірі і 9,2% у річному) практично відповідав траєкторії прогнозу НБУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Національного банку щодо рівня інфляції в січні 2019 року.

Як зазначили в НБУ, у січні знизилися темпи зростання цін на послуги (до 14,2% р/р). Ціни на непродовольчі товари також продовжили уповільнюватися (до 3,4% р/р) насамперед завдяки зміцненню обмінного курсу гривні. Темпи зростання адміністративно регульованих цін очікувано збільшилися (до 18,7% р/р). У січні підвищилися тарифи на опалення, постачання гарячої та холодної води, каналізацію, телефонні послуги, збільшилися акцизи на тютюнові вироби.

"Поточна динаміка споживчої інфляції та її складових свідчить про послаблення інфляційного тиску, що відповідає прогнозу Національного банку, опублікованому в "Інфляційному звіті" (січень 2019 року). Національний банк очікує, що жорстка монетарна політика і надалі сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції та її поверненню в межі цільового діапазону 5% +/- 1 в.п. у середньостроковій перспективі", - йдеться коментарі.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в січні 2019 року порівняно з груднем 2018 року зросли на 1,0%. За даними Державної служби статистики, у річному вимірі (до січня 2018 року) ціни в Україні зросли на 9,2%.

Нагадаємо, Національний банк України 31 січня зберіг облікову ставку на рівні 18% річних. Як зазначається в обґрунтуванні рішення, збереження ставки на такому рівні спрямоване на зниження інфляції до цілі 5% у 2020 році.

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