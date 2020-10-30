НБУ пояснив падіння доходів населення

У ІІ кварталі 2020 року доходи домогосподарств знизилися як у реальному наявному, так і номінальному вимірі. Найбільший внесок у падіння доходів мало скорочення зарплати, отриманої в Україні.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) за жовтень 2020 року.

Як зазначається огляді, падіння охопило всі складові доходів, крім соціальних допомог. Зазначена складова зросла завдяки індексації пенсій, виплатам по безробіттю та іншим допомогам.

"Оскільки згідно з даними Держстату в ІІ кварталі зберігалося зростання середньомісячних номінальних заробітних плат штатних працівників підприємств, скорочення оплати праці в цілому свідчить про суттєвий вплив кризи на доходи працівників суб’єктів мікропідприємництва", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, через закриття кордонів знизилися і доходи та перекази трудових мігрантів. Більша спрямованість індивідуального підприємництва на сектор послуг зумовила падіння прибутку та змішаного доходу (куди зокрема включаються доходи ФОП).

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2020 року склала 11 998 гривень. Це на 4,8% (на 552 гривні) більше порівняно серпнем (11 446 гривень).

Державне статистичне спостереження, на підставі якого розраховуються показники середньої заробітної плати штатних працівників, охоплює юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Відзначимо, за даними Держстату, реальні наявні доходи українців у другому кварталі 2020 року скоротилися на 7,3%. Це стало першим падінням реальних доходів з першого кварталу 2016 року.