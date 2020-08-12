НБУ підвищить рівень кіберзахисту у сфері переказу коштів

До учасників платіжного ринку встановлять чіткі вимоги
Національний банк України (НБУ) планує підвищити рівень інформаційної безпеки та кіберзахист у сфері переказу коштів. Такі новації містить проект постанови НБУ, що пропонується для громадського обговорення.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Ураховуючи масовий перехід користувачів платіжних послуг в онлайн у період карантину, важливим пріоритетом для центрального банку є необхідність максимально убезпечити їх від можливих інцидентів інформаційної безпеки", - зазначається в повідомлені.
Зокрема, регулятор має намір встановити чіткі вимоги до учасників платіжного ринку щодо:
Так, передбачається:
Відзначимо, за даними НБУ, сума збитків від незаконних дій із платіжними картками у 2019 році становила 0,0042% від загального обсягу всіх операцій із платіжними картками, що більш ніж у два рази менше, ніж у 2018 році - 0,0092%.
Нагадаємо, під час карантину, запровадженого для громадян у березні, в Україні активізувалися шахраї, які масово розсилають СМС-повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито "державну допомогу".