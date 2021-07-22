НБУ знову підвищив облікову ставку через стрибок інфляції

"В умовах суттєвішого посилення фундаментального інфляційного тиску це є необхідним для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році та утримання під контролем інфляційних очікувань", - сказав він.

Як зазначив Шевченко, прогноз Національного банку передбачає подальше підвищення облікової ставки до 8,5% та збереження її на цьому рівні до ІІ кварталу 2022 року.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити з 5 березня 2021 року дисконтна ставка з 6,0% до 6,5% річних. Ставка була підвищена вперше з Квітня 2019 року. Потім НБУ підвищив облікову ставку з 16 квітня до 7,5% річних. Однак потім НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 7,5% з 18 червня.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від Центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції в порівнянні з цільовим рівнем ключова ставка знижується.