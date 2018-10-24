НБУ підвищив довідковий курс долара до 28,20 грн/долар

Курс долара виріс на 6 копійок

Довідкове значення курсу долара на 24 жовтня склало 28,20 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2094 гривень за долар, що на 6 копійок вище, ніж встановлений 23 жовтня (28,1487 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 24 жовтня 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 28,20 грн/долар, курс купівлі зріс на 3 копійки - до 28,17 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився до 32,24 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 3 копійки до 28,22 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 6 копійок до 28,06 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 32,50 гривень за євро.