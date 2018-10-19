НБУ підвищив довідковий курс долара до 28,18 грн/долар

Фото: НБУ (РБК-Україна)

Курс долара виріс на 16 копійок

Довідкове значення курсу долара на 19 жовтня склало 28,18 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1847 гривень за долар, що на 16 копійок вище, ніж встановлений 18 жовтня (28,0252 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 19 жовтня курс долара виріс в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 8 копійок до 28,19 грн/долар, курс купівлі зріс на 9 копійок - до 28,17 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 32,24 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 16 копійок - до 28,22 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 14 копійок до 28,03 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки - до 32,52 гривень за євро.