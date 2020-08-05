НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму з вересня 2018 року

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,90 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 серпня встановлено на такому рівні: 32,9012 гривень за євро (+0,1778 грн). При цьому курс євро на 5 серпня становить 32,7234 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Відзначимо, курс євро виріс до максимуму з вересня 2018 року. Вище курс був тільки 30 вересня 2018 року - 33,12 гривень за долар.

Готівковий ринок

Сьогодні, 5 серпня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро знизився на 1 копійку до 32,79 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,23 (32,25 - 4 серпня), продажу - 32,79 (32,80 - 4 серпня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 33 копійки до 32,90 гривень за євро.. Курс купівлі становить 32,88 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 6 серпня встановлено на такому рівні: 27,7028 гривень за 1 долар (-0,1197 грн). При цьому курс долара на 5 серпня становить 27,8225 гривень за 1 долар.