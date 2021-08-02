НБУ підвищив офіційний курс євро на 3 серпня

Національний банк України (НБУ) на 3 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,90 гривень за євро. Це на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 3 серпня встановлено на такому рівні: 31,9032 гривень за євро (+0,0086 грн). При цьому курс євро на 2 серпня становить 31,8946 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс знову виріс після зниження напередодні.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,92 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,90 гривень за євро.