НБУ підвищив офіційний курс євро на 26 листопада

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,33 гривень за євро. Це на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 26 листопада встановлено на такому рівні: 30,3376 гривень за євро (+0,1642 грн). При цьому курс євро на 25 листопада становить 30,1734 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс євро виріс після зниження напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,36 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,34 гривень за євро.