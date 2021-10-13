НБУ підвищив офіційний курс євро на 18 жовтня

Національний банк України (НБУ) на 18 жовтня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,42 гривень за євро. Це на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 18 жовтня встановлено на такому рівні: 30,446 гривень за євро (+0,0195 грн). При цьому курс євро на 13 жовтня становить 30,4265 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс знову виріс після зниження напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 9 копійок до 30,52 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 31,49 гривень за євро.