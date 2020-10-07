НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 8 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,33 гривень за євро. Це на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 жовтня встановлено на такому рівні: 33,3303 гривень за євро (-0,1519 грн). При цьому курс євро на 7 жовтня становить 33,4822 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 33,31 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,29 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 8 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,32 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3240 гривень за 1 долар (-0,0399 грн). При цьому курс долара на 7 жовтня становить 28,3639 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується другий день поспіль після тривалого зростання.