НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 7 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,48 гривень за євро. Це на 8 копійок вище з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 жовтня встановлено на такому рівні: 33,4822 гривень за євро (0,0785 грн). При цьому курс євро на 6 жовтня становить 33,4037 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 33,40 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,37 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 7 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3639 гривень за 1 долар (-0,037 грн). При цьому курс долара на 6 жовтня становить 28,4009 гривень за 1 долар.