НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 6 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,40 гривень за євро. Це на 17 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 жовтня встановлено на такому рівні: 33,4037 гривень за євро (+0,1713 грн). При цьому курс євро на 5 жовтня становить 33,2324 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 19 копійок до 33,49 гривень за євро.. Курс купівлі становить 33,48 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 6 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,40 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 6 жовтня встановлено на такому рівні: 28,4009 гривень за 1 долар (+0,0601 грн). При цьому курс долара на 5 жовтня становить 28,3408 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму більш ніж за два роки. Вище курс востаннє був 5 вересня 2018 року - 28,49 гривень за долар.