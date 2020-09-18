НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 21 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,34 гривень за євро. Це на 17 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 вересня встановлено на такому рівні: 33,3456 гривень за євро (+0,1712 грн). При цьому курс євро на 18 вересня становить 33,1744 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро виріс на 13 копійок до 33,36 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,33 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,17 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 вересня встановлено на такому рівні: 28,1718 гривень за 1 долар (+0,0591 грн). При цьому курс долара на 18 вересня становить 28,1127 гривень за 1 долар.