НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,28 гривень за євро. Це на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 червня встановлено на такому рівні: 30,2859 гривень за євро (+0,1987 грн). При цьому курс євро на 10 червня становить 30,0872 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 10 червня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 14 копійок до 30,11 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,73 (29,60 - 9 червня), продажу - 30,25 (30,11 - 9 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро, курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 30,26 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,24 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,63 гривень за долар.

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 червня встановлено на такому рівні: 26,6367 гривень за 1 долар (-0,0045 грн). При цьому курс долара на 10 червня становить 26,6412 гривень за 1 долар.