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НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Економіка     03.06.2020 - 16:02
НБУ знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 червня встановлено на такому рівні: 26,7544 гривень за 1 долар (-0,0411 грн). При цьому курс долара на 3 червня становить 26,7955 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,79 гривень за долар, курс купівлі - 26,77 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 30,05 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 червня довідковий курс на рівні 26,77 грн/долар, знизивши його порівняно з 2 червня (26,79 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 3 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,88 гривень за долар. Курс євро виріс на 18 копійок до 30,03 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,66 (26,66 - 2 червня), продажу - 26,88 (26,89 - 2 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,56 (29,41 - 2 червня), продажу - 30,03 (29,85 - 2 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,39 (3,35 - 2 червня), продажу 3,88 (3,85 - 2 червня) грн за 10 рублів.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
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