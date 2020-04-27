НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Єдина європейська валюта подорожчала на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,41 гривень за євро, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 квітня встановлено на такому рівні: 29,4184 гривень за євро (+0,0878 грн). При цьому курс євро на 27 квітня становить 29,3306 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня 2020 року, курс на готівковому ринку виріс на 11 копійок до 29,62 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,04 (28,93 - 24 квітня), продажу - 29,62 (29,51 - 24 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу зріс на 10 копійок до 29,40 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,36 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 квітня встановлено на такому рівні: 27,1025 гривень за 1 долар (-0,0416 грн). При цьому курс долара на 27 квітня становить 27,1441 гривень за 1 долар.