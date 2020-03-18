НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,79 гривень за євро, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 березня встановлено на такому рівні: 29,7936 гривень за євро (+0,0665 грн). При цьому курс євро на 18 березня становить 29,7271 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився 29 копійок до 31,43 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,62 (30,05 - 17 березня), продажу - 31,43 (31,72 - 17 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 29,79 гривень за євро.. Курс купівлі становить 29,75 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,26 гривень за долар, що на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 березня встановлено на такому рівні: 27,2685 гривень за 1 долар (+0,2119 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,0566 гривень за 1 долар.