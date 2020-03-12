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НБУ підвищив офіційний курс євро

Новини » Фінанси     12.03.2020 - 17:35
НБУ підвищив офіційний курс євро

Єдина європейська валюта подорожчала ще на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 13 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,05 гривень за євро, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 березня встановлено на такому рівні: 29,054 гривень за євро (+0,0041 грн). При цьому курс євро на 12 березня становить 29,0499 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня 2020 року, на готівковому ринку курс євро в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 56 копійок до 29,94 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,93 (28,62 - 11 березня), продажу - 29,94 (29,38 - 11 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 28,98 гривень за євро. Курс купівлі становить 28,95 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 13 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,85 гривень за долар, що на 23 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 березня встановлено на такому рівні: 25,858 гривень за 1 долар (+0,2340 грн). При цьому курс долара на 12 березня становить 25,6240 гривень за 1 долар.

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