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НБУ підвищив офіційний курс євро

Новини » Фінанси     26.02.2020 - 17:41
НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 20 копійок

Національний банк України (НБУ) на 27 лютого 2020 року встановив курс євро на рівні 26,80 гривень за євро, що на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 лютого встановлено на такому рівні: 26,8021 гривень за євро (+0,1986 грн). При цьому курс євро на 26 лютого становить 26,6035 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого 2020 року, на готівковому ринку зріс на 17 копійок до 26,81 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,48 (26,34 - 25 лютого), продажу - 26,81 (26,64 - 25 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро виріс на 11 копійок до 26,72 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,70 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 27 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,64 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 лютого встановлено на такому рівні: 24,6490 гривень за 1 долар (+0,1183 грн). При цьому курс долара на 26 лютого становить 24,5307 гривень за 1 долар.

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