НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 5 копійок до 26,45 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 листопада встановлено на такому рівні: 2645,115 гривень за 100 євро (+4,6734 грн).

При цьому курс євро на 28 листопада становить 2640,4416 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 26,59 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,24 (26,20 - 27 листопада), продажу - 26,59 (26,54 - 27 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 1 копійку до 26,41 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,39 грн за євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,03 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 листопада встановлено на такому рівні: 2403,5575 гривень за 100 доларів (+5,1184 гривень).