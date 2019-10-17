НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 18 жовтня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 10 копійок до 27,48 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 жовтня встановлено на такому рівні: 2748,673 гривні за 100 євро (+10,5873 грн).

При цьому курс євро на 17 жовтня становить 2738,0857 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня 2019 року, на готівковому ринку у продажу курс євро виріс на 1 копійку до 27,58 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,11 (27,09 - 16 жовтня), продажу - 27,58 (27,57 - 16 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 33 копійки до 27,70 гривень за євро. Курс покупки становить 27,65 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 18 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,73 гривень за долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 жовтня встановлено на такому рівні: 2473,3852 гривень за 100 доларів (-10,1392 гривень).