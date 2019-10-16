НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 17 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 10 копійок до 27,38 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 17 жовтня встановлено на такому рівні: 2738,0857 гривні за 100 євро (+9,9172 грн).

При цьому курс євро на 16 жовтня становить 2728,1685 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня 2019 року, на готівковому ринку у продажу курс євро виріс на 4 копійки до 27,57 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,09 (27,02 - 15 жовтня), продажу - 27,57 (27,53 - 15 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 27,36 гривень за євро. Курс покупки становить 27,33 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 17 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,83 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 жовтня встановлено на такому рівні: 2483,5244 гривень за 100 доларів (+4,9485 гривень).