НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 16 жовтня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 19 копійок до 27,28 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 жовтня встановлено на такому рівні: 2728,1685 гривні за 100 євро (+18,433 грн).

При цьому курс євро на 15 жовтня становить 2709,7355 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня 2019 року, на готівковому ринку у продажу курс євро виріс на 22 копійки до 27,53 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,02 (26,87 - 11 жовтня), продажу - 27,53 (27,31 - 11 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 27,26 гривень за євро. Курс покупки становить 27,22 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 16 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,78 гривень за долар, що на 25 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 жовтня встановлено на такому рівні: 2478,5759 гривень за 100 доларів (+24,7721 гривень).