НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 15 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 5 копійки до 28,24 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 серпня встановлено на такому рівні: 2824,8936 гривні за 100 євро (+2,9915 грн).

При цьому курс євро на 14 серпня становить 2821,9021 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня 2019 року, на готівковому ринку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 28,47 гривень за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,98 (27,97 - 13 серпня), продажу - 28,47 (28,46 - 13 серпня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 28,20 гривень за євро. Курс покупки становить 28,18 гривень за євро.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 15 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,24 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 серпня встановлено на такому рівні: 2524,9317 гривень за 100 доларів (+10,3157 гривень).