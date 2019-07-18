Долар і євро ростуть на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 8 копійок, євро на 16 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 липня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 26,14 гривень за долар, купівлі на 7 копійок до 25,86 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 29,44 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,50 - 26,05 (25,60 - 25,90 - 17 липня), продажу 26,00 - 26,30 (25,90 - 26,30 - 17 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,86 (25,79 - 17 липня), продажу - 26,14 (26,06 - 17 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,55 - 29,15 (28,55 - 29,05 - 17 липня), продажу 29,20 - 29,55 (29,10 - 29,55 - 17 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,93 (28,81 - 17 липня), продажу - 29,44 (29,28 - 17 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,03 (2,50 - 4,00 - 17 липня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 17 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,79 - 17 липня), продажу 4,15 (4,15 - 17 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,9300 - 25,9600 грн/долар, євро 29,1349 - 29,1660 грн/євро, російський рубль 0,4125 - 0,4135 грн/рубль.