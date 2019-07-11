НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 12 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 28 копійок до 29,11 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 липня, встановлений на такому рівні 2911,7373 гривні за 100 євро (+28,1441 грн).

При цьому курс євро на 11 липня становить 2883,5932 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 11 липня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 34 копійки до 29,44 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,60 - 29,15 (28,30 - 28,85 - 10 липня), продажу 29,15 - 29,65 (28,90 - 29,50 - 10 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,87 (28,58 - 10 липня), продажу - 29,44 (29,10 - 10 липня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 29,10 гривень за євро. Курс покупки становить 29,07 грн/євро.