НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 8 копійок до 29,55 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 травня встановлений на такому рівні 2947,9499 гривні за 100 євро (+7,4283 грн).

При цьому курс євро на 28 травня становить 2947,9499 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 7 копійок до 29,64 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,85 - 29,40 (28,90 - 29,45 - 27 травня), продажу 29,45 - 39,85 (29,45 - 30,00 - 27 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,19 (29,22 - 27 травня), продажу - 29,64 (29,71 - 27 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 18 копійок до 29,68 гривень за євро. Курс покупки становить 29,65 грн/євро.