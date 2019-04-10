НБУ підвищив офіційний курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 11 квітня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 8 копійок до 30,18 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 квітня встановлено на такому рівні: 3018,8501 гривні за 100 євро (+8,3311 грн).

При цьому курс євро на 10 квітня становить 3010,519 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу зріс на 10 копійок до 30,42 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,70 - 30,15 (29,65 - 30,10 - 9 квітня), продажу 30,20 - 30,80 (30,20 - 30,80 - 9 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,92 (29,85 - 9 квітня), продажу - 30,42 (30,32 - 9 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,14 гривень за євро. Курс покупки становить 30,11 грн/євро.