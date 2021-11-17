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НБУ підвищив офіційний курс долара ще на 7 копійок

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 17 листопада встановлено на рівні 26,41 гривень за долар. Курс долара зростає четвертий день поспіль після того, як він впав до мінімуму більш ніж за 1,5 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 17 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,4133 гривень за 1 долар (+0,0762 грн). При цьому курс долара на 16 листопада становить 26,3371 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 16 листопада 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,40 гривень за долар, курс в покупці до 26,38 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 30,03 гривень за євро.

Прогноз

На поточному тижні очікується незначне зростання курсу долара. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,1/26,3 гривень.

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