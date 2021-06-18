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НБУ підвищив офіційний курс долара ще на 15 копійок

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Україна, П'ятниця 18 червня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара ще на 15 копійок Фото: курс долара виріс на 15 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 18 червня встановлений на рівні 27,17 гривень за долар. Курс долара зростає другий день поспіль після того, як впав до мінімуму майже за рік.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 18 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1712 гривень за 1 долар (+0,1437 грн). При цьому курс долара на 17 червня становить 27,0275 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара ще на 15 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара ще на 15 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Нагадаємо, міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 17 червня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 5 копійок до 27,15 гривень за долар, курс у купівлі до 27,13 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 32 копійки до 32,53 гривень за євро.

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