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НБУ підвищив офіційний курс долара на 50 копійок

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 15 лютого 2022 року встановлений на рівні 28,53 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,5355 гривень за 1 долар (+0,5009 грн). При цьому курс долара на 14 лютого становить: 28,0346 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс зріс на 50 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 14 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 66 копійок до 28,72 гривень за долар, курс в покупці до 28,70 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 61 копійку до 32,56 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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