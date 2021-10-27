НБУ підвищив офіційний курс долара на 27 жовтня

Офіційний курс гривні до долара на 27 жовтня встановлено на рівні 26,41 гривень за долар. Курс долара зростає третій день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за 1,5 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 27 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,419 гривень за 1 долар (+0,0681 грн). При цьому курс долара на 25 жовтня становить 26,3509 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 26 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,43 гривень за долар, курс в покупці до 26,41 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 30,65 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.