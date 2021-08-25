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НБУ підвищив офіційний курс долара на 25 серпня

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Україна, Середа 25 серпня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара на 25 серпня Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 25 серпня встановлено на рівні 26,67 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 25 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6718 гривень за 1 долар (+0,0214 грн). При цьому курс долара на 20 серпня становить 26,6504 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 25 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 25 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 20 серпня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,68 гривень за долар, курс в покупці до 26,66 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 31,16 гривень за євро.

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