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НБУ підвищив офіційний курс долара на 22 квітня

Новини » Фінанси    19.04.2019 - 16:04
НБУ підвищив офіційний курс долара на 22 квітня
Фото: колаж (Pіxabay)

Курс долара виріс на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 22 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,85 грн/долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 квітня встановлено на такому рівні: 2685,397 гривень за 100 доларів (+1,6315 гривень).

При цьому курс долара на 18 квітня становить 2683,7655 гривень за 100 доларів.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 22 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 19 квітня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 7 копійок до 26,93 грн/долар, курс купівлі до 26,89 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 30,26 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 15 копійок до 27,12 гривень за долар, купівлі на 10 копійок до 26,84 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 30,58 гривень за євро.

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Теми: Курс долара
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