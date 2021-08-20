НБУ підвищив офіційний курс долара на 20 серпня

Офіційний курс гривні до долара на 20 серпня встановлено на рівні 26,65 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6504 гривень за 1 долар (+0,0049 грн). При цьому курс долара на 19 серпня становить 26,6455 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)