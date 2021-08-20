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НБУ підвищив офіційний курс долара на 20 серпня

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Україна, П'ятниця 20 серпня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара на 20 серпня Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 20 серпня встановлено на рівні 26,65 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6504 гривень за 1 долар (+0,0049 грн). При цьому курс долара на 19 серпня становить 26,6455 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 20 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 20 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 19 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,62 гривень за долар, курс в покупці до 26,60 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 31,09 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується падіння курсу долара до гривні. Гривня зберігає потенціал зниження до 26,50 за долар.

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